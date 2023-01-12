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У Путина гневно отреагировали на передачу Украине первых танков Leopard

Польский президент Анджей Дуда пообещал Украине первую роту немецких танков Leopard

сегодня, 09:00 comments4729
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Автор:

Кравцев Сергей

Ожидаемо заявление Польши о передаче Украине первых танков Leopard вызвало истеричную реакцию Кремля, где попытались показать, что не взволнованы таким решением. Позицию российского руководства озвучил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

У Путина гневно отреагировали на передачу Украине первых танков Leopard

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Бывший президент России обозвал западные танки, в том числе британские Challenger 2 и немецкие Leopard, "железом, которое в любом случае скоро станет ржавым металлоломом".                                                                                        

Лидеров Украины, Литвы и Польши российский политик обозвал "убогими, страдающими от имперских амбиций и фантомных болей". "А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам", — размечтался Медведев.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на зимний период, никакой оперативной паузы в российской-украинской войне, как не было, так и нет. После серии неудачных штурмов Бахмута, оккупанты поставили своей целью взятие Соледара. Правда российские пропагандисты преждевременно поспешили заявить, что город полностью уже под контролем России. ВСУ остаются в Соледаре и дают бой врагу. Как сейчас обстоят дела в Соледаре и почему вся элита российской армии отправилась на штурм этого города? Ответы на эти вопросы нашли вместе с экспертами.




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