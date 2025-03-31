У Путина хватаются за голову: с чем начались проблемы в РФ

Федеральный бюджет России в январе-феврале 2025 года выполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте Федерального казначейства РФ.

Дефицит бюджета РФ. Фото: из открытых источников

Ранее Минфин предварительно давал прогноз на выполнение бюджета за этот период с дефицитом 2,7 трлн рублей.

По информации казначейства, доходы бюджета за два месяца 2025 года составили 3,9 трлн рублей (по оценке Минфина — 5,3 трлн рублей), расходы — 7,76 трлн рублей (8 трлн рублей, согласно Минфину).

Расхождение между сведениями казначейства и Минфина в результате исполнения бюджета произошло в основном из-за меньшего объема поступлений по данным казначейства на более чем 1 трлн рублей.

Минфин, сообщая предварительную оценку наполнения бюджета, предупредил, что доходы представлены с учетом поступивших на единый налоговый счет платежей, отнесенных к соответствующим доходам федерального бюджета на 1 марта.

Последним рабочим днем месяца и последним днем уплаты налогов была пятница, 28 февраля, не все платежи в бюджет могли быть зачислены этой датой и, соответственно, были учтены в следующем месяце.

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В Центре противодействия дезинформации отметили, что омбудсмен российского Татарстана Сария Сабурская пожаловалась, что вернувшиеся с войны против Украины бывшие заключенные не хотят работать или учиться. По ее словам, некоторые из новоиспеченных "героев СВО" провели в тюрьме всю сознательную жизнь и вообще никогда не работали. К тому же многие из них были осуждены за тяжкие преступления.



