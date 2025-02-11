У Путина испугались новых санкций США: с кем и дальше хотят торговать нефтью

Санкции США против Москвы не должны повлиять на торговлю нефтью с Индией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, пишет издание "Reuters".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

При этом Павел Сорокин считает, что пока рано оценивать последствия последних ограничений.

В материале говорится, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, после того как западные страны ввели ограничения против России и сократили закупки энергоносителей из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Наши отношения с Индией основаны на экономическом прагматизме", — отметил Сорокин.

"Мы считаем, что торговле энергоресурсами не должна мешать никакая политика", – отметил российский чиновник.

По его словам, пока рано оценивать влияние последних санкций США. Замминистра отметил, что нельзя судить о ситуации на основании данных за несколько недель. Необходимо больше времени, чтобы оценить эти моменты, но мы считаем, что конструктивные отношения будут и в дальнейшем успешными.

Отмечается, что в декабре и январе российские поставки в Индию упали по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Indian Oil Corp, ведущая нефтеперерабатывающая компания Индии, в прошлом месяце заявила о возможном сокращении импорта российской нефти в этом финансовом году, в связи с последними санкциями США.

Сорокин заявил, что санкции незаконны и нанесли огромный ущерб мировой экономике.

"Развивающиеся экономики потеряли десятки миллиардов долларов, и они также увеличили стоимость капитала для всех в этой отрасли", — сказал он.

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