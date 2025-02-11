У Путина испугались новых санкций США: с кем и дальше хотят торговать нефтью

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Санкции США против Москвы не должны повлиять на торговлю нефтью с Индией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, пишет издание "Reuters".
Российская нефть. Фото: из открытых источников
При этом Павел Сорокин считает, что пока рано оценивать последствия последних ограничений.
В материале говорится, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, после того как западные страны ввели ограничения против России и сократили закупки энергоносителей из-за полномасштабного вторжения в Украину.
По его словам, пока рано оценивать влияние последних санкций США. Замминистра отметил, что нельзя судить о ситуации на основании данных за несколько недель. Необходимо больше времени, чтобы оценить эти моменты, но мы считаем, что конструктивные отношения будут и в дальнейшем успешными.
Отмечается, что в декабре и январе российские поставки в Индию упали по сравнению с предыдущими шестью месяцами.
Indian Oil Corp, ведущая нефтеперерабатывающая компания Индии, в прошлом месяце заявила о возможном сокращении импорта российской нефти в этом финансовом году, в связи с последними санкциями США.
Сорокин заявил, что санкции незаконны и нанесли огромный ущерб мировой экономике.
Читайте также на портале "Комментарии" — таким санкциям Путин будет аплодировать стоя: какое решение принял Трамп.
Новости