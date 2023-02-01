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У Путина, испугавшись танков Abrams и Leopard на фронте, придумали способ борьбы с ними

В России считают, что денежные вознаграждения помогут уничтожать в Украине танки Abrams и Leopard

сегодня, 20:02
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Автор:

Лиля Воробьева

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что уничтожению западных танков Abrams и Leopard будут способствовать обещанные представителями российского бизнеса денежные вознаграждения за подбитую и уничтоженную бронетехнику в Украине. Такое заявление он сделал для российских СМИ.

У Путина, испугавшись танков Abrams и Leopard на фронте, придумали способ борьбы с ними

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков заявил, что украинской стороне потребуется определенный период для подготовки этих танков и пока этой техники на фронте нет.


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"Что касается этих танков, будут их поджигать, конечно. Тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет больше", — заявил Песков.

Известно, что в конце января российские чиновники из Забайкальского края пообещали выплаты до 3 млн. рублей за захват и уничтожение западных танков. Еще раньше компания "Форес", занимающаяся обслуживанием нефтяных скважин, объявила о вознаграждении в 5 млн рублей российским оккупантам за уничтожение или захват первого иностранного танка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что друг Путина тоже решил поставлять танки Украине. Министр обороны Польши Мариуш Блащак на персональной аккаунте в Twitter написал, что Польша выступила инициатором создания коалиции среди стран, поставляющих современную бронетехнику в Украину. Сюда входят и тяжелые танки. В подтверждение своих слов министр опубликовал фото на фоне присоединившихся к коалиции стран. Так среди многих стран оказался флаг Турции, хотя ранее официальная Анкара публично пыталась показывать, что она занимает нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Министр обороны не уточнил, о каких именно государствах идет речь. Однако Leopard 2A4 находится на вооружении у многих европейских стран и флаги за спиной прямо намекают, какие страны уже включились в процесс и вошли в коалицию.



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