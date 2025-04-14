У Путина издали серию угроз в адрес Германии из-за поставок Киеву ракет Taurus

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Клименко Елена
Передача по Германии крылатых ракет большой дальности Taurus украинской армии, по мнению Кремля, может спровоцировать "неизбежное обострение" конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское государственное агентство Интерфакс.
Фото: из открытых источников
Песков добавил, что подобную позицию Москва замечает и в других столицах Европы.
Ранее Фридрих Мерц — лидер ХДС и возможный преемник Олафа Шольца в должности канцлера — выразил готовность передать Украине Taurus, правда, при согласовании с европейскими союзниками и США.
В свою очередь Социал-демократическая партия, к которой принадлежит действующий канцлер, в своей избирательной программе четко отметила, что не поддерживает предоставление Украине ракет такого типа.
Как уже писали "Комментарии", канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выразил несогласие с позицией кандидата на пост главы правительства Фридриха Мерца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает n-tv.
"Мы четко выступаем против всех горячих голов, которые считают, что мы должны делать все что угодно. Мы не дадим разрешения на развертывание поставляемых из Германии дальнобойных вооружений на российской территории в глубине страны — так будет и дальше", — заявил канцлер.
В то же время он подчеркнул важность поддержки Украины, подчеркнув, что Германия не оставит Киев в одиночестве в борьбе за суверенитет и демократию.
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