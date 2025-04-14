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У Путина издали серию угроз в адрес Германии из-за поставок Киеву ракет Taurus

Москва считает, что Фридрих Мерц является сторонником силового метода

сегодня, 16:30
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Клименко Елена

Передача по Германии крылатых ракет большой дальности Taurus украинской армии, по мнению Кремля, может спровоцировать "неизбежное обострение" конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское государственное агентство Интерфакс.

У Путина издали серию угроз в адрес Германии из-за поставок Киеву ракет Taurus

Фото: из открытых источников

" Если судить по риторике г-на Мерца, он поддерживает силовой подход и шаги, которые, несомненно, ведут лишь к углублению эскалации вокруг украинского вопроса", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что подобную позицию Москва замечает и в других столицах Европы.

"К сожалению, многие европейские правительства не демонстрируют стремление к мирному урегулированию, а наоборот — поддерживают действия, способствующие продолжению боевых действий", — отметил он.

Ранее Фридрих Мерц — лидер ХДС и возможный преемник Олафа Шольца в должности канцлера — выразил готовность передать Украине Taurus, правда, при согласовании с европейскими союзниками и США.

В свою очередь Социал-демократическая партия, к которой принадлежит действующий канцлер, в своей избирательной программе четко отметила, что не поддерживает предоставление Украине ракет такого типа.

Как уже писали "Комментарии", канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выразил несогласие с позицией кандидата на пост главы правительства Фридриха Мерца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает n-tv.

"Мы четко выступаем против всех горячих голов, которые считают, что мы должны делать все что угодно. Мы не дадим разрешения на развертывание поставляемых из Германии дальнобойных вооружений на российской территории в глубине страны — так будет и дальше", — заявил канцлер.

В то же время он подчеркнул важность поддержки Украины, подчеркнув, что Германия не оставит Киев в одиночестве в борьбе за суверенитет и демократию.



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