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Лиля Воробьева
Юрий Ушаков (фото из открытых источников)
После вчерашнего коллапса в аэропортах РФ. Кремль уже традиционно взялся обвинять Украину.
Также он сообщил, что контакты РФ и США по Украине и другим вопросам продолжаются ежедневно или раз в два дня. А от того, как пройдут пищеварительные праздники, зависит многое.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в аэропортах РФ хаос с тысячами злых пассажиров. Накануне проведения праздничных событий в Москве российская система гражданской авиации столкнулась с рядом трудностей и сбоев. Как сообщает The Moscow Times, в результате атаки беспилотников и введения ограничений многие рейсы были отменены или перенесены.
Интересно, что массовые перебои произошли именно в период подготовки к приезду в Москву иностранных делегаций. Основные воздушные гавани российской столицы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — временно прекращали обслуживание авиарейсов, что повлекло многочисленные задержки и отмены полетов. Авиакомпании, среди которых "Аэрофлот", "Россия", S7, "Победа" и "Уральские авиалинии", сообщили об отмене десятков рейсов, задержках в вылетах и перенаправлении самолетов на запасные аэродромы.
Как отмечает РБК, примерно 8,5 тысячи пассажиров остались заблокированными в разных городах России и за ее пределами, ожидая рейсов, которые должны были отправиться в Москву или из нее.
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