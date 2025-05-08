Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

После вчерашнего коллапса в аэропортах РФ. Кремль уже традиционно взялся обвинять Украину.

"Планы Киева запугать иностранных лидеров перед визитом в Москву на 9 Мая было сорвано",- заявил помощник президента РФ Ушаков.

Также он сообщил, что контакты РФ и США по Украине и другим вопросам продолжаются ежедневно или раз в два дня. А от того, как пройдут пищеварительные праздники, зависит многое.

"От того, как пройдет перемирие в майские праздники, будет зависеть многое, в частности, в контексте дальнейших шагов России",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в аэропортах РФ хаос с тысячами злых пассажиров. Накануне проведения праздничных событий в Москве российская система гражданской авиации столкнулась с рядом трудностей и сбоев. Как сообщает The Moscow Times, в результате атаки беспилотников и введения ограничений многие рейсы были отменены или перенесены.

Интересно, что массовые перебои произошли именно в период подготовки к приезду в Москву иностранных делегаций. Основные воздушные гавани российской столицы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — временно прекращали обслуживание авиарейсов, что повлекло многочисленные задержки и отмены полетов. Авиакомпании, среди которых "Аэрофлот", "Россия", S7, "Победа" и "Уральские авиалинии", сообщили об отмене десятков рейсов, задержках в вылетах и перенаправлении самолетов на запасные аэродромы.

Как отмечает РБК, примерно 8,5 тысячи пассажиров остались заблокированными в разных городах России и за ее пределами, ожидая рейсов, которые должны были отправиться в Москву или из нее.



