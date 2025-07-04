Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа по поводу их последнего разговора с Владимиром Путиным. По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за всеми высказываниями американского президента, даже если они содержат негативные оценки.

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Он подчеркнул, что во время недавней беседы Путин подтвердил готовность достичь целей так называемой "СВО" в основном политико-дипломатическими методами. Однако, по мнению Пескова, сейчас условия для такого урегулирования отсутствуют, поэтому Москва, мол, вынуждена продолжать боевые действия.

Также спикер Кремля отметил, что российский лидер проинформировал Трампа об ожиданиях согласования дат для третьего раунда прямых переговоров с Киевом. Песков отметил, что переговорный процесс остается актуальным, хотя и усложненным нынешними обстоятельствами.

В свою очередь, Дональд Трамп открыто выразил свое разочарование после разговора с Путиным. Общаясь с прессой, он заявил, что российский президент произвел впечатление человека, не заинтересованного в завершении войны против Украины.

"Создается впечатление, что Путина уже нет — ни морально, ни политически", — добавил Трамп.

Кроме того, американский лидер сообщил о планируемом разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, который должен состояться 4 июля. Ожидается, что во время беседы стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины в войне против российской агрессии.

Как уже писал портал "Комментарии", в Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена в течение четырех лет не уделяла достаточного внимания контролю над запасами оружия в США. Такое заявление обнародовал представитель Министерства обороны Шон Парнелл во время брифинга, пишет Associated Press.