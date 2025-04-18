У Путина нагло прокомментировали возможный выход США из мирных переговоров

В Кремле заявили об "определенном прогрессе" в переговорах по прекращению войны против Украины, однако признают: процесс идет сложно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

Он отметил, что, по мнению Москвы, сдвиги в переговорах частично обусловлены тем, что Россия вроде бы соблюдала договоренность не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"Некоторые наработки есть, но предстоит еще немало непростых обсуждений", — прокомментировал Песков ситуацию.

В то же время, отвечая на заявление США о том, что Россия должна в ближайшее время представить свои предложения по завершению войны, представитель Кремля признал, что переговоры продвигаются сложно. Однако подчеркнул, что Москва заинтересована в завершении конфликта – однако только на условиях, отвечающих ее интересам.

В последние месяцы Вашингтон инициировал несколько раундов прошедших на нейтральной территории неформальных переговоров с представителями Киева и Москвы — в частности в Турции и Саудовской Аравии. В ходе одной из таких встреч США предложили ввести полное прекращение огня. Украина поддержала идею, но Россия начала выдвигать собственные условия.

После этого стороны согласились при посредничестве США на прекращение атак по энергетическим и портовым объектам. Это "перемирие" вступило в силу 25 марта, однако РФ неоднократно нарушала его.

По состоянию на 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в посредническом процессе, если не увидят четких сигналов о готовности сторон к реальному компромиссу.

Ранее портал "Комментарии" писал, что государственный секретарь США Марко Рубио убежден, что европейские страны могут сыграть важную роль в завершении войны в Украине. Об этом он заявил по завершении визита во Францию, сообщает TF1.