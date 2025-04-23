У Путина назвали безумное условие, чтоб война закончилась "мгновенно"

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Лиля Воробьева
Военные действия в Украине будут мгновенно прекращены, если украинская армия сложит оружие и покинет территории четырех оккупированных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point .
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Песков добавил, что Россия достигнет своих целей "мирным или военным путем", и эти цели не изменились с самого начала полномасштабной агрессии. Одной из них, по его словам, остается нейтральный статус Украины.
Ранее в Кремле уже не раз повторяли подобные тезисы, пытаясь навязать Украине "мир" на условиях капитуляции. В то же время, официальный Киев неоднократно отмечал, что не согласится на потерю территорий и отказ от суверенитета.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин требует производить больше оружия и готовиться к войнам в будущем. Оборонно-промышленный комплекс России должен резко нарастить производство оружия, поскольку Кремль готовится к новым войнам. Об этом 23 апреля заявил Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ. Его выступление опубликовано на официальном сайте президента России.По словам Путина, в 2025 году предприятия оборонной отрасли ждут "еще более масштабные задачи". Речь идет о более чем 400 предприятиях, участвующих в программе модернизации оборонного сектора РФ. Диктатор подчеркнул, что тактика и вооружение, применяемые Россией в войне против Украины, "изучаются всеми армиями мира".
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