У Путина назвали безумное условие, чтоб война закончилась "мгновенно"

Военные действия в Украине будут мгновенно прекращены, если украинская армия сложит оружие и покинет территории четырех оккупированных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point .

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"В нашей Конституции есть четыре региона. Украинская армия должна сложить оружие и отойти. Если оно это сделает, военные действия будут мгновенно прекращены", — отметил спикер Кремля.

Песков добавил, что Россия достигнет своих целей "мирным или военным путем", и эти цели не изменились с самого начала полномасштабной агрессии. Одной из них, по его словам, остается нейтральный статус Украины.

"Безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других стран. Если вы хотите обеспечить безопасность Украины и втянуть ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нейтральный статус Украины необходим", — заявил Песков.

Ранее в Кремле уже не раз повторяли подобные тезисы, пытаясь навязать Украине "мир" на условиях капитуляции. В то же время, официальный Киев неоднократно отмечал, что не согласится на потерю территорий и отказ от суверенитета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин требует производить больше оружия и готовиться к войнам в будущем. Оборонно-промышленный комплекс России должен резко нарастить производство оружия, поскольку Кремль готовится к новым войнам. Об этом 23 апреля заявил Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ. Его выступление опубликовано на официальном сайте президента России.

По словам Путина, в 2025 году предприятия оборонной отрасли ждут "еще более масштабные задачи". Речь идет о более чем 400 предприятиях, участвующих в программе модернизации оборонного сектора РФ. Диктатор подчеркнул, что тактика и вооружение, применяемые Россией в войне против Украины, "изучаются всеми армиями мира".