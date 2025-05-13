У Путина назвали свои ожидания от встречи в Стамбуле и снова выдвинули свои условия

РФ рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится. Такое заявление об ожиданиях Кремля, а также о вероятностных сроках должны употребляться в контексте их переговоров с США, рассказал в комментарии ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Сергей Рябков (фото из открытых источников)
"РФ рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится", — коротко сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Кроме того, он даже назвал условия, как должны называться их переговоры с США.
"Российско-американские контакты по Украине не прерываются, но термин "координация" в случае подготовки переговоров в Стамбуле неприменим",- выставил условие он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин боится, что Зеленский его "опустит" в Стамбуле . Если кремлевский диктатор Владимир Путин приезжает в Стамбул, то он не может быть застрахован от того, что в определенный момент президент Владимир Зеленский под камеры скажет в его адрес что-нибудь далеко нелитературное, отметил эксперт Дмитрий Золотухин.
"Как мы видели раньше, Владимир Александрович такое использует и украинская публика этому аплодирует. Если это произойдет, то по понятиям зоны, какова российская империя — Путин окажется опущенным и нерукоподаваемым. Чушпан верховным главнокомандующим быть не может", — отметил Золотухин. При этом, по его убеждению, ответить на нечто подобное Путин также не может, потому что десятилетиями он выстраивал свой образ пахана.
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"Более того, ФСОшники сейчас прорабатывают варианты того, что в голову Путина" может что-то прилететь как раз в процессе переговоров", — отметил Золотухин.
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