logo

BTC/USD

104251.62

ETH/USD

2656.20

LTC/USD

102.61

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина назвали свои ожидания от встречи в Стамбуле и снова выдвинули свои условия
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина назвали свои ожидания от встречи в Стамбуле и снова выдвинули свои условия

Рябков, заявил, РФ рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле

сегодня, 21:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

РФ рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится. Такое заявление об ожиданиях Кремля, а также о вероятностных сроках должны употребляться в контексте их переговоров с США, рассказал в комментарии ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

У Путина назвали свои ожидания от встречи в Стамбуле и снова выдвинули свои условия

Сергей Рябков (фото из открытых источников)

"РФ рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится", — коротко сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Кроме того, он даже назвал условия, как должны называться их переговоры с США.
"Российско-американские контакты по Украине не прерываются, но термин "координация" в случае подготовки переговоров в Стамбуле неприменим",- выставил условие он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин боится, что Зеленский его "опустит" в Стамбуле . Если кремлевский диктатор Владимир Путин приезжает в Стамбул, то он не может быть застрахован от того, что в определенный момент президент Владимир Зеленский под камеры скажет в его адрес что-нибудь далеко нелитературное, отметил эксперт Дмитрий Золотухин.
"Как мы видели раньше, Владимир Александрович такое использует и украинская публика этому аплодирует. Если это произойдет, то по понятиям зоны, какова российская империя — Путин окажется опущенным и нерукоподаваемым. Чушпан верховным главнокомандующим быть не может", — отметил Золотухин.

При этом, по его убеждению, ответить на нечто подобное Путин также не может, потому что десятилетиями он выстраивал свой образ пахана.

"Более того, ФСОшники сейчас прорабатывают варианты того, что в голову Путина" может что-то прилететь как раз в процессе переговоров", — отметил Золотухин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости