У Путина назвали свои ожидания от встречи в Стамбуле и снова выдвинули свои условия

РФ рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится. Такое заявление об ожиданиях Кремля, а также о вероятностных сроках должны употребляться в контексте их переговоров с США, рассказал в комментарии ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков (фото из открытых источников)

"РФ рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится", — коротко сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Кроме того, он даже назвал условия, как должны называться их переговоры с США.

"Российско-американские контакты по Украине не прерываются, но термин "координация" в случае подготовки переговоров в Стамбуле неприменим",- выставил условие он.

Путин боится, что Зеленский его "опустит" в Стамбуле Если кремлевский диктатор Владимир Путин приезжает в Стамбул, то он не может быть застрахован от того, что в определенный момент президент Владимир Зеленский под камеры скажет в его адрес что-нибудь далеко нелитературное, отметил эксперт Дмитрий Золотухин. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что

"Как мы видели раньше, Владимир Александрович такое использует и украинская публика этому аплодирует. Если это произойдет, то по понятиям зоны, какова российская империя — Путин окажется опущенным и нерукоподаваемым. Чушпан верховным главнокомандующим быть не может", — отметил Золотухин.

При этом, по его убеждению, ответить на нечто подобное Путин также не может, потому что десятилетиями он выстраивал свой образ пахана.

"Более того, ФСОшники сейчас прорабатывают варианты того, что в голову Путина" может что-то прилететь как раз в процессе переговоров", — отметил Золотухин.

