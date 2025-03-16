У Путина назвали свою позицию по перемирию в Украине, которую озвучили Трампу

В Кремле считают, что призыв к 30-дневному прекращению огня является "попыткой дать ВСУ время на передышку" и уже передали свою позицию США. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают тяжелые времена. Российская армия наступает по всем направлениям, и в этой ситуации можем рассматривать перемирие как возможность для перевооружения и перегруппировки украинских военных", – сказал Ушаков в комментарии российским СМИ.

Он также отметил, что Россия передала эту позицию США вместе со своей "озабоченностью".

Ранее Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон ведут подготовку к предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина "только что появится необходимость".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Трамп смогут поговорить уже на следующей неделе . Телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться на следующей неделе. Об этом в телеэфире CNN сообщил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф,

Также он сообщил, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию. По его словам, Дональд Трамп "ожидает разрешения конфликта в Украине в течение недель". Стив Виткофф заявил, что его встреча с Путиным в Москве длилась 3-4 часа и была положительной. По его словам, кремлевский диктатор вроде бы принимает философию Трампа, и они оба выступают за прекращение военных действий в Украине.