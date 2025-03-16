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У Путина назвали свою позицию по перемирию в Украине, которую озвучили Трампу

«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам», – Ушаков

16 марта 2025, 22:40
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Лиля Воробьева

В Кремле считают, что призыв к 30-дневному прекращению огня является "попыткой дать ВСУ время на передышку" и уже передали свою позицию США. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

У Путина назвали свою позицию по перемирию в Украине, которую озвучили Трампу

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают тяжелые времена. Российская армия наступает по всем направлениям, и в этой ситуации можем рассматривать перемирие как возможность для перевооружения и перегруппировки украинских военных", – сказал Ушаков в комментарии российским СМИ.

Он также отметил, что Россия передала эту позицию США вместе со своей "озабоченностью".

Ранее Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон ведут подготовку к предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина "только что появится необходимость".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Трамп смогут поговорить уже на следующей неделе . Телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться на следующей неделе. Об этом в телеэфире CNN сообщил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф,

Также он сообщил, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию. По его словам, Дональд Трамп "ожидает разрешения конфликта в Украине в течение недель". Стив Виткофф заявил, что его встреча с Путиным в Москве длилась 3-4 часа и была положительной. По его словам, кремлевский диктатор вроде бы принимает философию Трампа, и они оба выступают за прекращение военных действий в Украине.



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