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У Путина назвали ядерку «даром божьим» и призвали ее немедленно использовать

Караганов заявил, что Россия должна активно использовать ядерное оружие

сегодня, 15:41
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Ткачик Олеся

Российский пропагандист и советник кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Караганов призвал к использованию ядерного оружия, назвав его "божьим даром". Об этом сообщает The Moscow Times.

У Путина назвали ядерку «даром божьим» и призвали ее немедленно использовать

Ядерное оружие РФ

В частности, Караганов заявил, что воздержание России от применения такого имеющегося в ее распоряжении мощного арсенала является "грехом перед советским и русским народом".

По его мнению, ядерное оружие — это своеобразный "дар небес", поскольку, по его словам, "вмешательство всевышнего" помогло России получить это оружие, а не Германии, близкой к его разработке. Он считает, что во избежание "гнева божьего" Россия должна активно использовать этот "дар".

Свою позицию Караганов озвучил во время презентации своей книги "От сдерживания до устрашения", где также призвал к "превентивному удару" по странам НАТО. Примечательно, что сам Караганов владеет недвижимостью в Берлине и Венеции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин снова попытался использовать ядерную риторику против Запада. В частности, для того чтобы повлиять на решение западных лидеров о помощи Украине. 29 октября Путин принял участие в видеоконференции в российских военных учениях. В рамках этих учений стратегические силы сдерживания запустили: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Ярс"; баллистические ракеты подводного базирования "Синевая" и "Булава"; крылатые ракеты воздушного базирования.

Также "Комментарии" рассказывали , что Россия снова побрякала ядеркой, и эксперты расценивают такие действия, как акт отчаяния.





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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/26938
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