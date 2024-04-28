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У Путина назвали Зеленского "специфическим" президентом

Участие лидера Украины – решено, заявил пресс-секретарь Путина публично

сегодня, 18:58
Автор:
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Лиля Воробьева
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Спикер президента РФ сделал новое заявление об украинском президенте Владимире Зеленском, назвавший его "специфический президент специфического режима"

У Путина назвали Зеленского "специфическим" президентом

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков публично заявил пропагандисту Павлу Зарубину в комментарии, что судьба Зеленского – решена. Таким образом, он отреагировал на реплики Зеленского о том, что Запад помогает Украине оружием, и что это хорошее соглашение для украинской армии.

Также уже традиционно Песков возмутился тем, что украинцы защищают свою страну.

"Украина не жалеет своих граждан, и это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем... Не гнушаются бросать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны. Мне кажется, что судьба Зеленского однозначно решена. Совсем скоро наступит момент, когда многие, в том числе и в Украине, поставит под сомнение его легитимность.

Кроме этого, делая заявление в стиле российской пропаганды, Песков спрогнозировал, что якобы скоро Зеленскому придется оправдываться за свои решения. Но для России главное – продолжить воевать с Украиной, акцентировал Песков.

"Здесь для нас главное – мы должны продолжить "специальную военную операцию", обезопасить себя", — объявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о планах Путина и о договоренностях с Байденом. Глава украинского государства Владимир Зеленский, реагируя на подписанный в среду 24 апреля президентом США Джо Байденом пакет законодательства о помощи Украине, констатировал, что необходимо будет преодолеть последние полгода, предшествовавшие принятию положительного решения и "развернуть" планы правителя РФ Владимира Путина против него самого .



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Ігор

сегодня, 18:09

Легітимність Фюрера: "До останнього українця!". Але що поробиш - покірність. Так пихато у вишиванках з фаєрами та кричалками верещали про свою свободолюбність, а реально готові вмирати тільки за те, щоб нашкодити іншому. Нехай втрачу два ока, але і сусід втратить одне. Зате юдейці цим насолоджуються по повній.


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