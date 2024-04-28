У Путина назвали Зеленского "специфическим" президентом

Спикер президента РФ сделал новое заявление об украинском президенте Владимире Зеленском, назвавший его "специфический президент специфического режима"

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков публично заявил пропагандисту Павлу Зарубину в комментарии, что судьба Зеленского – решена. Таким образом, он отреагировал на реплики Зеленского о том, что Запад помогает Украине оружием, и что это хорошее соглашение для украинской армии.

Также уже традиционно Песков возмутился тем, что украинцы защищают свою страну.

"Украина не жалеет своих граждан, и это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем... Не гнушаются бросать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны. Мне кажется, что судьба Зеленского однозначно решена. Совсем скоро наступит момент, когда многие, в том числе и в Украине, поставит под сомнение его легитимность.

Кроме этого, делая заявление в стиле российской пропаганды, Песков спрогнозировал, что якобы скоро Зеленскому придется оправдываться за свои решения. Но для России главное – продолжить воевать с Украиной, акцентировал Песков.

"Здесь для нас главное – мы должны продолжить "специальную военную операцию", обезопасить себя", — объявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о планах Путина и о договоренностях с Байденом. Глава украинского государства Владимир Зеленский, реагируя на подписанный в среду 24 апреля президентом США Джо Байденом пакет законодательства о помощи Украине, констатировал, что необходимо будет преодолеть последние полгода, предшествовавшие принятию положительного решения и "развернуть" планы правителя РФ Владимира Путина против него самого .