У Путина не осталось выбора: куда РФ срочно перебрасывает войска из-под финской границы

Российские базы у границы с Финляндией, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО, почти пустые – РФ перебросила личный состав и технику для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Yle".

Граница РФ и Финляндии. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Россия угрожала Финляндии "последствиями" в случае ее вступления в НАТО и обещала нарастить военное присутствие у границы, но сейчас военные базы в этом регионе более пустые, чем год назад.

"В среднем 80% техники и солдат перебросили на войну против Украины", — сообщает источник вещателя в разведке.

Доля выведенных российских военных и техники зависит от конкретной базы, сезона и проведения учений. На базах остались преимущественно инструкторы и новобранцы, поскольку контрактников отправили на войну.

По словам источника "Yle", Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только у финской границы, но и по всей территории страны, за исключением Подмосковья.

"Yle" получил спутниковые снимки российских баз, которые подтверждают эти изменения. На военной базе под Петрозаводском, по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года, исчезли десятки единиц техники. Кроме того, появился новый ангар, которого раньше не было, и техника больше не стоит под открытым небом.

Снимки из Каукъярви на Карельском перешейке (ныне переименованное россиянами в Каменку) показывают многочисленные палатки для проживания личного состава, вероятно мобилизованных или призывников, проходящих базовую подготовку.

По словам источника в разведке, система ПВО вокруг Санкт-Петербурга остается достаточно сильной.

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