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У Путина не смогли прокомментировать призыв американского генерала к убийству россиян

Песков сказал, что не видел такого заявления генерала Марка Милли

сегодня, 20:58
Автор:
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Лиля Воробьева
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Призыв американского генерала, который во время своего председательства Объединенного комитета начальников штабов США, относительно развертывания кампании в тылу россиян, вызвал бурную реакцию в мире, но только не в Кремле. Ведь спикер российского президента Дмитрий Песков ответил, что не видел такого заявления, которое опубликовало издание The Washington Post. Об этом пишет российское СМИ "ТАСС".

У Путина не смогли прокомментировать призыв американского генерала к убийству россиян

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков больше внимания уделил другим вопросам, волнующим Россию.


"Песков не стал комментировать информацию Washington Post о том, что генерал Милли якобы призвал украинских боевиков "резать глотки россиянам. Он сказал, что не видел таких заявлений", — говорится в сообщении.

The Washington Post сообщило, что во время одного из визитов генерала Милли в украинские военные, которые учились за границей, он обратился к украинским спецназовцам, которые тогда работали с американскими "красными беретами", и призвал начать кампанию на временно оккупированных территориях.

"Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задумываясь, не перережут ли ему горло ночью", — сказал тогда генерал Милли, сообщило СМИ официальное лицо, знавшее об этой ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина заявили, что готовы прекратить "СВО", но есть нюанс. Россия вынуждена продолжать так называемую "специальную военную операцию", поскольку Запад и Украина не готовы даже рассматривать политико-дипломатические средства урегулирования конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

 Главный рупор Кремля в который раз напомнил, что ключевая цель России — "достичь наших стоящих перед нами целей".



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