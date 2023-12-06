Призыв американского генерала, который во время своего председательства Объединенного комитета начальников штабов США, относительно развертывания кампании в тылу россиян, вызвал бурную реакцию в мире, но только не в Кремле. Ведь спикер российского президента Дмитрий Песков ответил, что не видел такого заявления, которое опубликовало издание The Washington Post. Об этом пишет российское СМИ "ТАСС".

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков больше внимания уделил другим вопросам, волнующим Россию.



"Песков не стал комментировать информацию Washington Post о том, что генерал Милли якобы призвал украинских боевиков "резать глотки россиянам. Он сказал, что не видел таких заявлений", — говорится в сообщении.



The Washington Post сообщило, что во время одного из визитов генерала Милли в украинские военные, которые учились за границей, он обратился к украинским спецназовцам, которые тогда работали с американскими "красными беретами", и призвал начать кампанию на временно оккупированных территориях.



"Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задумываясь, не перережут ли ему горло ночью", — сказал тогда генерал Милли, сообщило СМИ официальное лицо, знавшее об этой ситуации.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина заявили, что готовы прекратить "СВО", но есть нюанс. Россия вынуждена продолжать так называемую "специальную военную операцию", поскольку Запад и Украина не готовы даже рассматривать политико-дипломатические средства урегулирования конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.



Главный рупор Кремля в который раз напомнил, что ключевая цель России — "достичь наших стоящих перед нами целей".

