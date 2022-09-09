У Путина не захотели комментировать контрнаступление ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарий на вопрос контрнаступления ВСУ на оккупированные территории в Украине, заявив, что он не уполномочен давать ответ на многие вопросы, потому как лучше ситуацией владеет Министерство обороны РФ. Как передает издание "Комментарии", слова Пескова цитирует российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову", – заявил Дмитрий Песков.

Не стал рупор Путина также отвечать на вопрос, есть ли в Кремле обеспокоенность относительно недавних событий на востоке и юге Украины, где украинская армия уже вернула под контроль Украины ряд ранее оккупированных территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" - Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября закроют въезд российским туристам с шенгенскими визами. О чем говорит данное решение? Насколько оно окажется болезненным для страны-агрессора? Есть ли шанс, что подобным образом поступят другие европейские страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США назвали важный город на Харьковщине, который украинские военные могут освободить в течение следующих 72 часов. Российские военные будут пытаться из последних сил удержаться на важном рубеже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!