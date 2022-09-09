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У Путина не захотели комментировать контрнаступление ВСУ

Дмитрий Песков отказался комментировать наступление украинской армии

сегодня, 14:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарий на вопрос контрнаступления ВСУ на оккупированные территории в Украине, заявив, что он не уполномочен давать ответ на многие вопросы, потому как лучше ситуацией владеет Министерство обороны РФ. Как передает издание "Комментарии", слова Пескова цитирует российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

У Путина не захотели комментировать контрнаступление ВСУ

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову", – заявил Дмитрий Песков. 

Не стал рупор Путина также отвечать на вопрос, есть ли в Кремле обеспокоенность относительно недавних событий на востоке и юге Украины, где украинская армия уже вернула под контроль Украины ряд ранее оккупированных территорий.                                                                            

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Также издание "Комментарии" сообщало — в США назвали важный город на Харьковщине, который украинские военные могут освободить в течение следующих 72 часов. Российские военные будут пытаться из последних сил удержаться на важном рубеже.

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Источник: https://ria.ru/20220909/spetsoperatsiya-1815630642.html
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