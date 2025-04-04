У Путина нет опции "окончить войну": что на это указывает

Война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и угрожает России тяжелым кризисом, но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при удобном поводе, который дают США.

Путин продолжит войну. Фото из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин считает окончание войны гораздо большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер.

Аналитик отмечает, что даже относительно значительные успехи российской армии в Курской области никак не указывают на возможность военной победы России над Украиной в обозримом будущем. Вместе с тем война страшными темпами пожирает российские ресурсы, включая боевую технику и людей.

Гарнер не исключает, что Путин действительно может верить в возможность выторговать лучшие условия окончания войны, если продолжит тянуть время и давить на Украину на фронте. Однако более важным аналитик считает, что окончание войны может поставить под угрозу власть Путина в самой России.

С экономической и демографической точек зрения продолжение войны неприемлемо для России, но эти проблемы могут казаться Путину не столь важными, чем риски, которые влечет остановка боевых действий, пишет аналитик.

Гарнер отмечает, что "невероятный" рост российской экономики трех последних лет базируется исключительно на астрономических денежных вливаниях в оборонную промышленность. Остановка войны и сокращение расходов на военное производство "может нанести удар молотом" по российской экономике, считает аналитик.

По его словам, российская экономика в ее текущем виде не может существовать без какой-либо войны или огромных затрат на подготовку армии к новой войне.

Не менее важным эксперт считает и социально-политический аспект окончания войны. За последние три года агрессия против Украины стала важным социокультурным стимулом для большого числа российского общества, а также главным источником материального комфорта.

Внезапное прекращение войны против Украины и остановка денежных потоков в наживавшихся на войне регионах может повлечь за собой всплеск гнева и недовольства в широких народных массах. Путин и его советники могут исходить из предположения, что продолжение войны с большими выплатами в провинцию является лучшим вариантом.

По мнению Гарнера, Путин будет уклоняться от окончания войны, пока экономическая ситуация в России не станет для страны большей проблемой, чем сама война, или пока Украина не начнет уверенно побеждать на фронте.