У Путина нет выхода: какая страна начала поглощать Россию

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что война России против Украины ослабляет Запад, обескровливает Москву и укрепляет позиции Китая. Именно поэтому у Пекина нет стимула ее останавливать, а у российского диктатора Владимира Путина нет другого выхода, как быть зависимым от Китая.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что Китай не только не сдерживает свое сотрудничество с Россией, а наоборот ее подпитывает, получая выгоду от войны в Украине.

"Китаю ничего не мешает. До того момента, пока Китай не будет испытывать проблем с этой поставкой, он будет его делать. Что мешает Китаю? Против него никто не применяет никаких серьезных вторичных санкций", — сказал Портников.

По словам обозревателя, война истощает как Россию, так и Запад, что открывает новые возможности для Китая на глобальной арене. Портников подчеркнул, что Москва фактически превращается в "прокси-силу" Пекина в его конфликте с США и западным миром. Российская агрессия против Украины ослабляет единство Запада, в то же время укрепляя глобальные позиции КНР.

"Почему она не выгодна Китаю, когда она усиливает его собственные позиции? Совершенно очевидно, что она также и дает возможности для того, чтобы обогащаться на средства этой войны. Действительно ли Китай не заинтересован в победе России?", — отметил Портников.

Таким образом, журналист подчеркнул, что у Путина практически нет геополитического маневра. Даже если России удастся захватить часть или всю Украину, это не снимет экономическое давление. Запад не станет налаживать связи с РФ и снимать санкции. В такой ситуации единственным партнером, способным инвестировать в оккупированные территории, остается Китай. Но и эта помощь будет полностью контролируема и выгодна исключительно Пекину.

"Только Китай. Та же Индия этого делать не будет, чтобы не ссориться с американцами. Так что большого выхода у Путина нет и китайцы это прекрасно понимают", — подытожил Портников.

Китай официально декларирует нейтралитет по поводу войны в Украине, но сохраняет тесные экономические связи с Россией. Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о последствиях снабжения технологий и товаров двойного назначения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай решительно отреагировал на ультиматум Трампа к Путину.

Также "Комментарии" писали, что Трамп теряет терпение из-за Путина. В Госдепе США выступили с заявлением.