Украина имеет право самостоятельно решать, вступать ли в Европейский Союз, и Россия не будет вмешиваться в этот вопрос. Однако позиция Кремля по отношению к НАТО иная. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Reuters.

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос евроинтеграции Украины, Песков заявил, что речь идет о суверенном праве каждой страны. Он подчеркнул, что вопрос экономической интеграции не подконтролен другому государству, и Россия не собирается навязывать свою волю в этом вопросе.

В то же время Песков уточнил, что у России есть другая точка зрения, когда речь идет о вступлении Украины в военные альянсы.

"О безопасности, обороне и военных союзах, наша позиция совсем другая", — добавил он.

Позиция граждан Украины Согласно опросу КМИС, большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО, причем вступление в альянс является более приоритетным. 90% опрошенных хотят видеть Украину в ЕС, а 84% — в НАТО.

При этом если бы проводился референдум о вступлении в ЕС, 68% украинцев готовы проголосовать "за". Точно такое же количество было бы за вступление в НАТО. Против присоединения высказались 9% и 10% соответственно.

Интересно, что 46% украинцев предпочитают вступать в НАТО, тогда как 22% хотят, чтобы Украина стала частью ЕС.

Напомним, как ранее писали "Комментарии", спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны общаться в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам. Также спикер диктатора заявил, что телефонный разговор был согласован на 6 часов вечера, и это было сделано заранее.