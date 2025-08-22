У Путина окончательно похоронили мирный план Трампа по Украине

Как известно, президент США Трамп наделся добиться мира в Украине в три этапа: встретиться с российским диктатором Путиным, затем провести встречу з украинским президентом Зеленским и в завершении встретиться с ними обоими или организовать саммит, на котором два лидера встретятся и достигнуть договорённости о прекращении войны. Теперь же после слов главы МИД РФ об отсутствии повестки дня для встречи Путина и Зеленского стало окончательно ясно, что в ближайшей перспективе мирные переговоры на уровне лидеров не состоятся.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров заявил в интервью российским пропагандистским СМИ, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Глава МИД России подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, но президент России якобы готов встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

"Пока ее нет", — подытожил Сергей Лавров.

В то же время, по его информации, Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске президент США Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина подтверждает, что готова к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. В то же время, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. Такое заявление во время общения с представителями СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто выиграл от встречи на Аляске: что это значит для Украины. Эксперты детально в эксклюзивном интервью нашему порталу проанализировали ситуацию.



