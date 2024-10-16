Как передает портал "Комментарии", дождавшись официального представления плана победы президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде Кремль в традиционной для себя манере с поддевкой отреагировал на презентацию. Говоря о плане победы Украины пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля также заявил, что план победы украинского президента Владимира Зеленского продолжает план США о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.

"Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане. Скорее всего, этот тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом", — заявил Дмитрий Песков.

По словам спикера российского диктатора, Украина должна осознать причины начала войны, и только тогда она сможет прийти к миру.

"Какого-то иного плана там нет. Там может быть план, который может быть действительно мирным — это осознание "киевским режимом" бесперспективности той политики, которую они проводят и, скажем так, протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет," — резюмировал Дмитрий Песков.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну может удастся завершить не позднее 2025 года. Это может произойти, если сейчас начать двигаться по Плану победы, который украинский лидер сегодня представил в стенах парламента.



