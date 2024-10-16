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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", дождавшись официального представления плана победы президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде Кремль в традиционной для себя манере с поддевкой отреагировал на презентацию. Говоря о плане победы Украины пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Главный рупор Кремля также заявил, что план победы украинского президента Владимира Зеленского продолжает план США о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.
По словам спикера российского диктатора, Украина должна осознать причины начала войны, и только тогда она сможет прийти к миру.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну может удастся завершить не позднее 2025 года. Это может произойти, если сейчас начать двигаться по Плану победы, который украинский лидер сегодня представил в стенах парламента.
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