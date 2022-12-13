У Путина отреагировали на предложение Зеленского о выводе российских войск на Рождество

Москва не принимает предложение президента Владимира Зеленского начать вывод российских войск из Украины на Рождество, показав таким образом свою способность отказаться от продолжения агрессии. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото: GETTY IMAGES

"Об этом (Ред.- предложении Зеленского относительно вывода войск РФ) не может быть и речи", – отметил главный рупор Кремля.

При этом Песков заявил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".

В Кремле считают, говорит Песков, "это реалии, которые произошли из-за той линии, той политики, которую проводили в течение последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим".

По словам Дмитрия Пескова, "эти реалии свидетельствуют о том, что в состав РФ включены новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые состоялись на этих территориях".

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