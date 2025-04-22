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У Путина отреагировали на статью Financial Times о готовности остановить войну

Песков прокомментировал статью Financial Times

сегодня, 22:09
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Лиля Воробьева

Сегодня публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания. Поэтому слушать нужно первоисточники заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков. Именно так он прокомментировал публикацию Financial Times о деталях разговора Путина и Виткоффа.

У Путина отреагировали на статью Financial Times о готовности остановить войну

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Также Песков заявил, что переговоры между Россией и США продолжаются:

"Мы ведем переговоры с американской стороной. Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов и ее нельзя делать публично", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин предложил остановить войну на нынешней линии фронта . Владимир Путин будто бы предложил остановить войну против Украины — но только при условии, что фронт останется там, где сейчас, и что США признают Крым российским. Об этом сообщают источники, знакомые с переговорами между Москвой и командой Дональда Трампа.


В частности, во время встречи с представителем Трампа в Санкт-Петербурге Путин дал понять, что готов остановить наступление и даже отказаться от части оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем Украины. Однако для этого, мол, США должны согласиться с тем, что Крым — это Россия, а также признать фактический контроль Москвы над частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Официальных решений пока нет. В то же время, Украина, США и страны Европы обсуждают ситуацию. В среду в Лондоне должна пройти важная встреча, где украинская сторона представит свою позицию. Зеленский уже заявил, что не получал никаких официальных предложений от Трампа, и что Украина не признает оккупацию Крыма ни при каких обстоятельствах.



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