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У Путина отважились на наглый ультиматум США: чем угрожают

В команде Путина считают, что мир заслуживает большего, а просчеты Байдена должны быть исправлены

14 июля 2025, 08:30 comments3500
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Клименко Елена

Представитель российского режима и один из рупоров Кремля Кирилл Дмитриев высказался по поводу отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией. По его мнению, единственный путь к стабильности – это налаживание конструктивного сотрудничества между обоими государствами.

У Путина отважились на наглый ультиматум США: чем угрожают

Фото: из открытых источников

По убеждению Дмитриева, риторика конфронтации и силового давления, характерная для предыдущих лет, исчерпала себя.

"Вместо эскалации и постоянного противостояния следует искать точки соприкосновения. Реальные результаты возможны только тогда, когда стороны ведут диалог, а не обмениваются обвинениями", — подчеркнул он.

Особо он подчеркнул, что только партнерство и дипломатия могут обеспечить глобальный мир, стабильность и безопасность. В этом контексте он обвинил действующую администрацию США в ошибках, которые, по его словам, обязательно будут исправлены, поскольку, как он заявил, "мир заслуживает лучшего".

В понедельник, 14 июля, ожидается важное заявление со стороны Дональда Трампа, которое может оказать существенное влияние на дальнейший ход событий. Как сообщает издание Axios, президент США планирует презентовать новую инициативу по военной помощи Украине. Согласно источникам, речь идет не только об оборонных системах, но и о передаче наступательного вооружения.

Вероятно, пакет помощи будет включать в себя ракеты большой дальности, способные поражать цели на глубокой территории Российской Федерации, включая столицу. Правда, окончательного решения по этому поводу, по словам источников, еще нет.

Как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, последние действия Путина серьезно разозлили Трампа, а значит, будущее заявление будет максимально жестким. Ожидается, что Трамп озвучит новый план на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как уже писали "Комментарии", главы внешнеполитических ведомств России и Китая провели встречу в Пекине, в ходе которой обсудили отношения с Вашингтоном и перспективы завершения войны в Украине.



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