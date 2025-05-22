У Путина ответили, что будет с конституцией РФ

После того как российский политик Толстой заявил об изменениях в конституции РФ. Советник Путина принялся комментировать эту историю российским пропагандистским СМИ. Так Песков заявил, что не слышал предложений о новых изменениях в конституцию.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Российские пропагандисты вызвали монолог, где Песков оправдывается и говорит, что ничего не слыхал.

— раздаются предложения об изменениях в Конституцию. Обсуждается ли в Кремле эта тема?

– Я не слышал, что они звучат. Я знаю, что было заявление Толстого, потом ничего не звучит. Вы где слыхали?

– Это накануне лидер СЗРП Миронов предложил исключить из Конституции пункт о двойном гражданстве. А Бастрыкин (СК) сказал, что в основном законе следует закрепить национальную идею.

– Здесь трудно что-то сказать, потому что нужно понимать конкретно о чем идет речь. Такого понимания пока нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России собираются переписать конституцию , чтобы дать Путину безграничную власть. Российские чиновники снова заговорили о возможности переписывания конституции страны. В последний раз это происходило в 2020 году, когда были внесены изменения для "обнуления" президентских сроков Владимира Путина.

Как сообщает Moscow Times, об этом заявил вицеспикер Госдумы Петр Толстой в ходе Петербургского международного юридического форума. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину ситуация в стране претерпела существенные изменения.

Толстой также заявил, что России еще предстоит внести новые поправки в основной закон, и они могут быть более значительными, чем изменения, принятые в 2020 году. По его словам, за последние три десятилетия Россия ориентировалась на западную правовую модель, но большинство заимствованных норм так и не прижилось.

