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У Путина ответили, что поможет открыть путь к завершению вторжения РФ, но это не все

По словам Лаврова, Россия якобы готова к переговорам.

10 февраля 2025, 21:59
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Лиля Воробьева

Российский министр иностранных дел еще раз назвал условия Кремля для прекращения войны и начала переговоров. Лавров еще раз повторил, что именно якобы первопричины и являются ключом к завершению агрессии РФ. Его словами цитируют русские паблики.

У Путина ответили, что поможет открыть путь к завершению вторжения РФ, но это не все

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Только полное и необратимое устранение первопричин украинского конфликта может открыть путь к его завершению, заявил Лавров. Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены ее законные интересы, но не за счет других интересов", — отметил министр иностранных дел РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров заявил, что выполнение целей "СВО" является святой обязанностью россиян. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение задач так называемой "специальной военной операции" является "священным долгом". Об этом он сказал во время церемонии памяти ветеранов МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.

В частности, по словам Лаврова, "необходимо сделать все, чтобы поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели были полностью реализованы", а российские войска каждый день работают над их достижением.
"Наша священная обязанность — сделать все, чтобы цели "СВО" были реализованы полностью, как это поручил президент РФ Владимир Путин, и как этим повседневно занимаются наши герои на фронтах "СВО", — отметил он.
Глава российской дипломатии также снова обвинил Запад в намерении нанести РФ "стратегическое поражение руками киевского режима". Он заявил, что "80 лет назад Европа уже объединялась под нацистскими знаменами", а сейчас, по его мнению, ситуация повторяется.
Лавров также выразил недовольство тем, что мировой порядок больше не устраивает многие страны, особенно так называемого "глобального Юга и Востока". По его мнению, эти государства не хотят жить по правилам, которые им навязывает Запад, а стремятся к многополярному миру.



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