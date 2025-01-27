Обсуждение возможных переговоров о завершении войны в Украине не сходит с повестки дня вот уже продолжительное время. Поэтому спикер Путина ответил, готов ли глава Кремля полететь в США на переговоры. Заявление Дмитрия Пескова цитируют российские паблики.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Песков заявил, что Кремль якобы работает по своему графику. И никаких сигналов из США не получали.

"Обычно это обсуждается самими главами государств в то время, когда они сочтут целесообразным организовать такой разговор. Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. Судя по всему, нужно определенное время",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп не сможет выполнить "прихоти" Путина . Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет удовлетворить чрезмерные и нереалистические требования российского диктатора Владимира Путина, заявила российский политолог Татьяна Станова.

Несмотря на опасения, связанные с возможной политикой Трампа, сторонники жесткой линии России рассматривают потенциальные изменения в мировом порядке как открытие новых возможностей для Кремля.

В то же время, издание напоминает слова президента Украины Владимира Зеленского, озвученные на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он рассказал, что в начале вторжения Путин поставил ультиматум об его отставке в пользу пророссийского политика Виктора Медведчука. Сам Путин заявил, что войны в Украине можно избежать, если бы Трамп победил на выборах 2020 года. Зеленский, однако, предостерег от манипуляций Кремля, используя риторику Трампа о якобы фальсификации выборов.

