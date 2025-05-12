У Путина ответили на обвинения Польши по пожару в ТЦ

Москву продолжает трясти из-за решения польских властей о закрытии российского консульства в Кракове. Новое заявление по поводу этого решения сделал спикер Путина Дмитрий Песков. По его словам, по обвинению Польши в адрес РФ по поводу пожара в ТЦ безосновательны и являются частью русофобской позиции Варшавы.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Спикер Путина прокомментировал возможное закрытие генконсульства России в Кракове и обвинения в поджоге торгового центра и заявил, что это недружественная позиция.

"Очень много разных обвинений в адрес России озвучивают в Польше. Эта часть абсолютно русофобская и недружественная позиция в отношении нашей страны. Тем более, что все эти обвинения абсолютно безосновательны. И безосновательны. Это составляющие звена общей цепи на сворачивание двусторонних отношений, которые и без того находятся в плачевном состоянии."

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова пообещала Польше невиданные проблемы. Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на решение польских властей о закрытии российского консульства в Кракове. В своем заявлении, озвученном 12 мая российским государственным СМИ, она обвинила Варшаву в умышленном разрушении дипломатических отношений и пригрозила "адекватным ответом".

Захарова заявила, что польские власти "сознательно провоцируют дальнейшее обострение", действуя якобы вопреки интересам своих собственных граждан. Она пообещала, что Россия не оставит этот шаг без ответа, намекнув на возможные дипломатические или политические ответные меры.

Поводом для решения Польши стало обвинение со стороны премьер-министра Дональда Туска, прямо заявившего о подозрении об участии российских спецслужб в масштабном пожаре, произошедшем 12 мая в крупном торговом центре в Варшаве. Пламя полностью уничтожило здание, в котором располагалось около 1,4 тысяч магазинов и торговых точек. Благодаря оперативной работе спасателей всех посетителей удалось эвакуировать, пострадавших не было.