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У Путина ответили на санкционные угрозы Трампа

Трамп пообещал увеличить санкции против РФ из-за обстрелов Украины

7 марта 2025, 20:01 comments1595
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Лиля Воробьева

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что введенные санкции не смогли помешать Кремлю в достижении его целей в Украине. Об этом сообщает CNN.

У Путина ответили на санкционные угрозы Трампа

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Захарова прокомментировала сообщение бывшего президента США Дональда Трампа, в котором тот пригрозил России ужесточением санкций. Она обратила внимание на первую строчку сообщения, назвав его "самым важным".

"В течение многих месяцев США были сосредоточены на победе Украины. Теперь есть признание того, что украинская позиция на поле боя плохая. Правда, в том, что Украина проиграла, потому что они доверяли и полагались на предыдущий Белый дом. Что касается новых санкций, то мы уже столкнулись с большим количеством санкций, и они не остановили нас от реализации наших целей", – сказала российская чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил России санкциями . Американский президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, пошлин и других ограничений против России, якобы из-за продолжающихся ударов по Украине.

Впрочем, как говорит военный эксперт Игаль Левин, Трамп уже делал такие угрозы раньше.
"Но разница между давлением на Украину и Россию очевидна. По отношению к Украине уже применяются реальные меры – обрубка доступа к разведданным, остановка передачи уже заказанного оружия и т.д. Что касается России – пока только слова", — говорит Левин.

При этом он обратил внимание на ключевой момент – товарооборот между США и РФ минимальный, так что если эти санкции вообще будут приняты, реальный эффект они будут иметь лишь в том случае, если коснутся стран, продолжающих вести дела с Москвой.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-presidency-news-03-07-25#cm7yxpbbp00003b6sicb8hsgi
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