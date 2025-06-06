У Путина ответили на слова Трампа, который назвал войну в Украине "детской дракой"

Президент США Дональд Трамп сравнил войну в Украине с потасовкой между двумя детьми, на что в Кремле отреагировали, заявив, что для России эта война является "экзистенциальной". Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет о "вопросе будущего" Российской Федерации.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Конечно, у президента США может быть собственная точка зрения на происходящие события, но для нас это экзистенциальный вопрос — это вопрос наших национальных интересов, нашей безопасности, нашего будущего, будущего наших детей и страны в целом", — цитирует Пескова Reuters.

В то же время, он отметил, что в Кремле не расценивают высказывания Трампа как отказ от его возможной посреднической роли. Также Песков добавил, что Москва ценит посреднические инициативы США и считает важным поддержание контактов с Вашингтоном.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп решил, что война в Украине продолжится . Президент США Дональд Трамп фактически заявил, что пока не будет настаивать на завершении войны, даже наоборот. Он заявил, что, возможно, придется позволить Украине и России "немного подраться", прежде чем заключать мирное соглашение.

Также американский президент намекнул на санкции, которые может ввести в отношении России и Украины, пишет Bloomberg. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в четверг Трамп заявил:

"Иногда вы разрешаете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи отпускают их на пару секунд, отпускают их немного, прежде чем вы их растянете".

Издание отмечает, что европейские лидеры озабочены заявлениями Трампа. Среди тревожных называют то, что Трамп отказался от переговоров и поддержки Киева со стороны США.

