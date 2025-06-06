logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина ответили на слова Трампа, который назвал войну в Украине "детской дракой"
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина ответили на слова Трампа, который назвал войну в Украине "детской дракой"

У Путина заявили, что эта война для России "экзистенциальна".

6 июня 2025, 21:20 comments1030
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп сравнил войну в Украине с потасовкой между двумя детьми, на что в Кремле отреагировали, заявив, что для России эта война является "экзистенциальной". Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет о "вопросе будущего" Российской Федерации.

У Путина ответили на слова Трампа, который назвал войну в Украине "детской дракой"

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Конечно, у президента США может быть собственная точка зрения на происходящие события, но для нас это экзистенциальный вопрос — это вопрос наших национальных интересов, нашей безопасности, нашего будущего, будущего наших детей и страны в целом", — цитирует Пескова Reuters.

В то же время, он отметил, что в Кремле не расценивают высказывания Трампа как отказ от его возможной посреднической роли. Также Песков добавил, что Москва ценит посреднические инициативы США и считает важным поддержание контактов с Вашингтоном.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп решил, что война в Украине продолжится . Президент США Дональд Трамп фактически заявил, что пока не будет настаивать на завершении войны, даже наоборот. Он заявил, что, возможно, придется позволить Украине и России "немного подраться", прежде чем заключать мирное соглашение.

Также американский президент намекнул на санкции, которые может ввести в отношении России и Украины, пишет Bloomberg. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в четверг Трамп заявил:

"Иногда вы разрешаете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи отпускают их на пару секунд, отпускают их немного, прежде чем вы их растянете".

Издание отмечает, что европейские лидеры озабочены заявлениями Трампа. Среди тревожных называют то, что Трамп отказался от переговоров и поддержки Киева со стороны США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости