У Путина ответили на слова Трампа о том, что "у России будет большие проблемы"

Помощник российского президента Юрий Ушаков о словах Трампа о том, что в интересах Путина заключить соглашение по Украине, поскольку российская экономика находится в тяжелом положении. Его слова цитируют русские паблики.

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

"Из Вашингтона в эти дни поступает множество сигналов. Но мы не готовы сейчас получать какие-либо конкретные предложения, которые могли бы лечь в основу разговора между нашими лидерами. В ходе контактов мы изложим наши позиции относительно возможных соображений и предложений США, которые будут сделаны в деловом режиме". То, что Трамп сделал перед журналистами, мы, конечно, принимаем во внимание, но мы готовы к серьезному диалогу", – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным . В первый день после инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине и для этого намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине.

После вступления в должность президента США Дональд Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете и заявил о необходимости встречи с Путиным.

"Мы постараемся сделать это как можно быстрее… Он должен заключить соглашение. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая соглашения. Я думаю, что у России будут большие проблемы", — сказал Трамп.

Трамп указал, что Путин ошибся, ведь ожидал скорого окончания войны, поэтому теперь у России проблемы в экономике, в том числе высокий уровень инфляции.

По словам президента США, Владимир Зеленский тоже хочет заключить соглашение для окончания войны. На вопрос журналиста закончить войну через 24 часа, Трамп пошутил, что прошла только первая половина дня.