У Путина ответили на слова Трампа о том, что "у России будет большие проблемы"

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Лиля Воробьева
Помощник российского президента Юрий Ушаков о словах Трампа о том, что в интересах Путина заключить соглашение по Украине, поскольку российская экономика находится в тяжелом положении. Его слова цитируют русские паблики.
Юрий Ушаков (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным . В первый день после инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине и для этого намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине.После вступления в должность президента США Дональд Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете и заявил о необходимости встречи с Путиным.
Трамп указал, что Путин ошибся, ведь ожидал скорого окончания войны, поэтому теперь у России проблемы в экономике, в том числе высокий уровень инфляции.По словам президента США, Владимир Зеленский тоже хочет заключить соглашение для окончания войны. На вопрос журналиста закончить войну через 24 часа, Трамп пошутил, что прошла только первая половина дня.
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