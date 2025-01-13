У Путина ответили на слова Зеленского о пленных солдатах КНДР

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной передаче пленных корейских военных из КНДР в обмен на украинских защитников.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому предлагал", — сказал Песков в комментарии российским СМИ.

Заявление Кремля прозвучало после того, как украинский президент выразил готовность к такому обмену, если он станет возможным. Однако представители российских властей пока воздерживаются от подтверждения или отрицания этой информации.

Напомним , что "Комментарии" писали о том, что Украина может передать КНДР пленных военных. Украина готова обсудить передачу пленных северокорейских солдат Ким Чен Ыну, но только в обмен на украинских военных, которые находятся в российском плену. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 12 января.

"Мы уже имеем первых пленных из Северной Кореи, и это лишь вопрос времени, когда будут другие. Сегодня весь мир должен увидеть, что российская армия зависит от помощи КНДР", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что обмен будет касаться только тех северокорейских военных, которые захотят вернуться в свою страну. Другие, кто не желает возвращаться к тоталитарному режиму, получат возможность рассказывать правду о войне на корейском языке. Видеозаписи допросов свидетельствуют о разных желаниях пленных: один из них выразил готовность вернуться в КНДР, тогда как другой заявил о намерении остаться в Украине.

Ранее, 11 января, Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух северокорейских солдат в Курской области. Один из них имел при себе российский военный билет, выданный на другое имя, с регистрацией в Республике Тува. Сейчас пленных удерживают в Киеве в надлежащих условиях, а СБУ проводит их допрос.