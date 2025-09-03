У Путина ответили на заявление Трампа, обвинившего РФ, КНР и КНДР в сговоре против США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле воспринимают слова президента США Дональда Трампа о заговоре России, Северной Кореи и Китая против Америки как ироническую шутку.
Юрий Ушаков. Фото из открытых источников
Юрий Ушаков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину отреагировал на заявление Трампа о заговоре против США. Помощник Путина утверждает, что у лидеров этих трех стран не было в идее планировать подобные вещи.
Трамп отреагировал на парад в Пекине по случаю 80-летия победы над Японией, куда приехало более 20 лидеров разных стран. Президент США приветствовал Путина и Ким Чен Ына, а затем добавил, что они "готовят заговор против Соединенных Штатов Америки".
В чем состоит заговор против США Трамп не объяснил. Также неизвестно, были ли опубликованы слова президента США ироническими.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о визите Трампа в Россию. По ее словам, американский лидер лично получил приглашение от Владимира Путина во время их встречи на Аляске.
Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын указал на "братскую обязанность" Пхеньяна с Москвой и пообещал помогать России в войне против Украины.