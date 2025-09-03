У Путина ответили на заявление Трампа, обвинившего РФ, КНР и КНДР в сговоре против США

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле воспринимают слова президента США Дональда Трампа о заговоре России, Северной Кореи и Китая против Америки как ироническую шутку.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину отреагировал на заявление Трампа о заговоре против США. Помощник Путина утверждает, что у лидеров этих трех стран не было в идее планировать подобные вещи.

"Мы тоже прочитали в соцсетях: президент Трамп, я надеюсь, не без иронии, сказал, что якобы эти трое (Россия, КНДР и Китай) готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никаких сговоров никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров, более того, в уме даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих трех лидеров не было", — сказал Ушаков.

Трамп отреагировал на парад в Пекине по случаю 80-летия победы над Японией, куда приехало более 20 лидеров разных стран. Президент США приветствовал Путина и Ким Чен Ына, а затем добавил, что они "готовят заговор против Соединенных Штатов Америки".

В чем состоит заговор против США Трамп не объяснил. Также неизвестно, были ли опубликованы слова президента США ироническими.

