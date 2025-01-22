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У Путина ответили на жесткое предложение Трампа о том, что "пришло время заключить соглашение"

Россия готова к диалогу с США по Украине, но только на условиях "равноправия" и без всяких уступок в своих национальных интересах

сегодня, 20:53
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Лиля Воробьева

Россия рассматривает возможные инициативы новой администрации президента США Дональда Трампа по Украине, однако настаивает на своих национальных интересах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости .

У Путина ответили на жесткое предложение Трампа о том, что "пришло время заключить соглашение"

Леонид Слуцкий (фото из открытых источников)

По его словам, Москва готова к диалогу, но только при условии взаимного уважения и равноправия.

"Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительного и равноправного. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе", – сказал депутат.

В то же время он выразил скептицизм относительно намерений Трампа, отметив отсутствие конкретики в его подходах к урегулированию кризиса в Украине. Депутат отметил, что пока Трамп лишь декларирует стремление к улучшению отношений с Москвой, не предлагая детальных планов.

Слуцкий также подчеркнул, что Россия не будет идти ни на какие уступки, если это будет угрожать ее национальным интересам.

В то же время, в Госдуме задумываются над тем, на каких условиях новая администрация США может предлагать "соглашения" и какими могут быть их последствия для региональной безопасности и конфликта в Украине.

Напомним , что "Комментарии" писали о том, что Трамп поставил Путину жесткий ультиматум . Это первое личное обращение президента США к Путину за три дня, раньше он давал только комментарии о своих возможных шагах по достижению мира.

Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не завершит войну против Украины.

Трамп оговорился, что "не хочет вредить России и любит российский народ". Он также вспомнил свои "очень хорошие отношения" с главой Кремля Путиным. наступил, "станет только хуже". Трамп еще раз повторил, что война между Украиной и РФ не должна была начинаться.

 



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