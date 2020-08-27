У Путина ответили о вероятности нормандской встречи уже в сентябре

Язык
BTC/USD
11186.08
ETH/USD
375.96
LTC/USD
54.89
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) еще не завершена, а потому нет веских оснований предполагать, что она состоится уже в сентябре. Об этом передает издание "Новое время", ссылаясь на российское агентство ТАСС.
Так, во время беседы с журналистами, представитель президента Владимира Путина заметил, что встреча в нормандском формате целиком зависит от вопроса подготовки на самых высоких уровнях всех государств-участников.
"Однако она пока не закончена. Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена, вряд ли это кто-то сможет сделать сейчас", - заключил Песков.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне сорвалась встреча советников лидеров нормандского саммита и переносится на более поздний срок.
"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - отмечено в сообщении.
Песков, в свою очередь, отметил, что помощники глав государств смогут провести встречу, но дата может быть определена только в зависимости от графиков их занятости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости