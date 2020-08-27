У Путина ответили о вероятности нормандской встречи уже в сентябре

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) еще не завершена, а потому нет веских оснований предполагать, что она состоится уже в сентябре. Об этом передает издание "Новое время", ссылаясь на российское агентство ТАСС.

Так, во время беседы с журналистами, представитель президента Владимира Путина заметил, что встреча в нормандском формате целиком зависит от вопроса подготовки на самых высоких уровнях всех государств-участников.

"Однако она пока не закончена. Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена, вряд ли это кто-то сможет сделать сейчас", - заключил Песков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне сорвалась встреча советников лидеров нормандского саммита и переносится на более поздний срок.

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - отмечено в сообщении.

Песков, в свою очередь, отметил, что помощники глав государств смогут провести встречу, но дата может быть определена только в зависимости от графиков их занятости.





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