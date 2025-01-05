В Кремле заявили об отсутствии планов президента России Владимира Путина на ближайшее время по поводу встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом или избранным президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщил спикер президента государства-агрессорки Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским медиа.

"Планов встречи Путина с Шольцом или Трампом сейчас нет", – отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выразили возмущение заявлением представителя ХДС Родериха Кизеветтера о якобы планах канцлера Олафа Шольца встретиться с Владимиром Путиным перед выборами в Бундестаг 23 февраля.

Лидеры СДПГ, в частности Рольф Мютцених и Маттиас Мирш, назвали такие утверждения безосновательными, охарактеризовав их как "выдумку" и "позорные и вероломные". Они призвали Кизеветтера отозвать свои слова и публично извиниться перед Шольцом. Маттиас Мирш обратился к генеральному секретарю ХДС Карстену Линнеману с требованием заставить Кизеветтера немедленно удалить свою публикацию на платформе X и извиниться. Он подчеркнул, что такие действия нарушают договоренность о справедливости, которую заключили партии Бундестага в канун Рождества. Рольф Мютцених также призвал партию ХДС соблюдать это соглашение.

Он также подчеркнул, что руководству ХДС/ХСС следует задуматься над тем, целесообразно ли Кизеветтеру оставаться членом парламентского комитета по надзору за спецслужбами. "Этот комитет занимается рассмотрением крайне конфиденциальных вопросов, включая касающиеся внешней политики", — добавил Мютцених.

