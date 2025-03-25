У Путина передумали разглашать содержание переговоров с США: в чем причина

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров в Саудовской Аравии не будет обнародоваться, поскольку это технические консультации.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Также в интервью российским пропагандистам Дмитрий Песков заявил, что пока в планах нет разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, при необходимости он будет быстро организован.
Главный рупор Кремля отверг возможность встречи представителей США, России и Украины. Пока это даже не обсуждается.
Напомним, ранее ряд СМИ писали, что, проведя более 12 часов за столом переговоров в понедельник, США и Россия сделают совместное заявление по их итогам в 10 утра 25 марта.
Читайте также на портале "Комментарии" — как неделю назад, так и сейчас аналитики Института изучения войны (ISW) склонны считать, что путинский режим, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры об отношениях с США. Итак, цель Москвы – выжать максимум себе в потеплении отношений с Вашингтоном. Но об уступках и даже компромиссах по войне в Украине здесь речь не идет.
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