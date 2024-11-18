У Путина пригрозили мировой войной из-за решения Байдена

Президент США Джо Байден снял ограничения для Украины по использованию дальнобойного оружия для ударов по территории России. В Кремле бурно отреагировали на такое решение и пригрозили приближением третьей мировой войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Первый заместитель председателя комитета по международным делам РФ Владимир Джабаров назвал решение США "беспрецедентным шагом", который приведет к немедленному ответу России и опасности глобальной войны.

"Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца…", — сказал Джабаров и пригрозил, что в ответ Россия снесет все центры принятия решений в Украине.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отреагировал угрозами. По его словам, удары по территории России создадут серьезную эскалацию, "что чревато гораздо более серьезными последствиями". А член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Ильницкий считает, что использование дальнобойного оружия приведет к "поражению Запада" на войне. По его словам, это станет "финалом", а ситуация "обреченной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на разрешение США для Украины бить по России. По ее словам, Путин уже комментировал это решение, которое якобы приведет к прямому участию стран НАТО в войне.

Также "Комментарии" писали, что не только Соединенные Штаты, но и две страны позволили Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов по территории России.