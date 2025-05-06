У Путина произойдет рецессия: мыльный пузырь Кремля может скоро лопнуть

Все больше сигналов указывает на то, что экономика России стремится к рецессии, несмотря на усилия по удержанию ее стабильности за счет мобилизационного толчка. Такие выводы вытекают из оценок ведущих экономистов, собранных командой The Moscow Times.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Военный экономический пузырь, который надувался в России из-за беспрецедентных с советских времен расходов на оборону, начал терять объемы. Согласно аналитике Райффайзенбанка на основе официальных данных Минэкономразвития, в первом квартале 2025 года ВВП России впервые за последние три года продемонстрировал спад.

Хотя в годовом исчислении экономика все еще растет на 1,7%, по сравнению с предыдущим кварталом объем ВВП сократился на 0,3% — подобное снижение в последний раз фиксировались во втором квартале 2022 года.

По мнению главного экономиста Bloomberg Economics, реальное квартальное сокращение может быть еще глубже — в пределах 0,6-0,8%. С учетом инфляции, реальный ВВП к концу марта был примерно на 500 млрд рублей меньше, чем в декабре, рассчитал Янис Клюге из германского Института проблем международной безопасности.

ВВП России все отчетливее демонстрирует признаки ослабления, подчеркивают в Райффайзенбанке. Согласно данным Минэкономразвития, темпы роста промышленного производства упали более чем в пять раз – с 5,7% до 1,1%, рост розничного товарооборота сократился почти вдвое – с 5,5% до 3,2%, а объем оптовой торговли впервые с зимы 2023 года показал минус – падение на 2,1%.

Дополнительным давлением на экономику стали снижение цен на нефть: если в январе баррель российской нефти марки Urals стоил примерно $70, то в апреле его стоимость снизилась до $54, а в начале мая до $49, отмечают в банке.

Предыдущие показатели за апрель подтверждают тенденцию дальнейшего замедления. Индекс деловой активности промышленности (PMI) держится ниже 50 пунктов, что указывает на спад, а объемы грузоперевозок в системе РЖД упали на 9,7% в годовом измерении. Все это, как подчеркивает Исаков, создает серьезные предпосылки для того, чтобы по итогам второго квартала экономика формально вошла в техническую рецессию, то есть зафиксировала спад два квартала подряд.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США готовы вводить новые санкции против РФ . Официальный Вашингтон готов вводить новейшие санкции против русской Федерации и не отменять действующих ограничений. Такое заявление прозвучало на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс.

Спикер Госдепа также отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп уже ясно давал понять, что он полон решимости ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.