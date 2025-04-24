У Путина раскошелились на комплименты Трампа: президент США в очередной раз подыграл России

Кремль положительно воспринял недавнюю критику со стороны Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского по поводу его твердой позиции о незаконности аннексии Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что слова Трампа полностью совпадают с позицией Москвы.





В частности, Песков отметил, что высказывание бывшего американского президента о том, что Украина "потеряла Крым много лет назад", полностью отвечает видению российских властей. По словам спикера Кремля, этот вопрос считается исчерпанным и не требует никаких дополнительных обсуждений.





В то же время Дональд Трамп выступил с острым заявлением, в котором фактически возложил ответственность за продолжительность войны на Владимира Зеленского. Он предположил, что украинский президент должен избрать между миром и продолжением войны еще на несколько лет, мол, иначе Украина рискует потерять еще больше.





Бывший американский лидер также назвал заявление Зеленского о недопустимости признания аннексии Крыма "вредным для мирного процесса", подчеркивая, что полуостров был "потерян" еще при администрации Барака Обамы, и это уже не подлежит переговорам.





В ответ на эти слова Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил неизменность украинской позиции: Крым — это неотъемлемая часть территории Украины, и его статус не может изменяться под давлением внешних сил. Президент подчеркнул, что юридическое признание оккупации противоречит украинской Конституции и неприемлемо. Он подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями, а Крым был и остается частью украинского суверенитета.





Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время общения с представителями масс-медиа в Овальном кабинете отказался дать внятный ответ, поддерживает ли он идею включения в мирное соглашение пункта о признании Украиной российского контроля над Крымом. Но не стал возражать, что этот пункт все же обсуждается и он так или иначе будет в соглашении.

Фото: 24 Канал