Москва не находится в ожидании звонка из Вашингтона, заявил помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков.

Путин и Трамп

"Москва не ждет звонка из Вашингтона", — отметил Ушаков.

При этом помощник кремлевского диктатора подчеркнул, что перспективы контактов между Россией и США будут зависеть от того, когда команда Дональда Трампа официально приступит к работе в Белом доме. После этого будет определено дальнейшее развитие событий.

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что для возможного диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом необходима предварительная подготовка, в частности, проведение закрытых консультаций между администрациями обеих стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между президентом Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным может состояться встреча, которая ничем хорошим для Украины не завершится, заявил народный депутат Богдан Яременко. Впрочем, он добавил, что эта встреча также не завершится и ничем страшна для нашего государства.

По его словам, россияне "закусили удила", хотят победы и будут говорить о ней, причем по-хамски. Надеюсь, все это немного охладит некоторые умы вокруг президента Трампа и ему нарисует совсем другую перспективу, как нужно относиться к этой проблеме.

Относительно перспектив того, посадит Трамп Украину и РФ за стол переговоров, нардеп отметил, что определенные консультации могут проходить по этому поводу. "У нас же были определенные переговоры в марте 2022 года. И нынешние консультации могут закончиться так же, то есть даже после нескольких интенсивных раундов ничего не произойдет. Поэтому исключать возможность проведения каких-то переговоров каких-либо делегаций по повестке дня нельзя", — сказал Яременко.





