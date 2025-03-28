У Путина раскрыли важные детали переговоров в Эр Рияде и высказались по поводу миротворцев

Россия категорически против размещения иностранных миротворцев на территории Украины, поскольку считает, что это удлинит конфликт. Такую позицию высказал российский сенатор Григорий Карасин в программе "Россия 24".

Григорий Карасин. Фото: 24 Канал

По его словам, встреча делегаций США и России в Эр-Рияде прошла в спокойной и конструктивной атмосфере, однако не дала значительных результатов.

"Нельзя было ожидать каких-либо прорывов на первой встрече", — отметил Карасин.

Он также сообщил, что стороны обсудили механизмы контроля за реализацией "Черноморской инициативы", если она будет возобновлена. Кроме того, обсуждали возможность подключения российских банков к SWIFT, однако конкретных сроков этого процесса пока нет.

"Россия и США также коснулись вопроса доступа к портам для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подключения Россельхозбанка к SWIFT. Американцы отнеслись к этим вопросам без особой обеспокоенности", — добавил он.

Карасин также упомянул, что США предлагали России некоторые "неприемлемые" условия, и неоднократно обращались в Вашингтон для консультаций.

"Сначала представители США пытались принимать решение за две стороны, но поняли, что с Россией это не сработает", — подчеркнул сенатор.

Что касается возможных результатов для решения украинского вопроса, Карасин высказал мнение, что конкретные сдвиги могут произойти либо в конце этого года, либо в следующем.

Как уже писали "Комментарии", США начинают понимать стремление путинского режима переписать и обезобразить результаты переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта. Об этом в интервью Укринформу рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.