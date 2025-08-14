logo

Россия У Путина рассказали, чего ждут от встречи с Трампом
У Путина рассказали, чего ждут от встречи с Трампом

Это также шанс для определенной перезагрузки отношений между США и Россией, считает Песков.

14 августа 2025, 21:59
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Спецпредставитель российского диктатора по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев заявил, что планируемый на завтра саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске может стать возможностью для перезагрузки отношений между США и Россией, если переговоры будут результативными. Об этом сообщает CNN.

У Путина рассказали, чего ждут от встречи с Трампом

Кирилл Дмитриев (фото из открытых источников)

"Я считаю, что диалог очень важен и это положительное событие для мира, ведь во время администрации Байдена обсуждения не происходило. Поэтому, по моему мнению, важно напрямую услышать позицию России", — сказал представитель РФ.

Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, ранее играл ключевую роль в переговорах Москвы с администрацией Трампа. Его участие в составе делегации Кремля на встрече в Аляске свидетельствует о том, что в повестке дня могут быть и потенциальные экономические договоренности между Вашингтоном и Москвой.

"Существует много недоразумений и дезинформации относительно позиции России", — добавил Дмитриев. — "Это также шанс для перезагрузки отношений между США и Россией, если встреча пройдет успешно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп рассказал, что он будет делать, если встреча с Путиным пройдет "плохо". Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина готовым к заключению соглашения по итогам запланированной встречи 15 августа на Аляске.

В то же время американский президент подчеркнул, что у него есть план действий в случае, если переговоры не дадут результата.

"Если встреча пройдет плохо, я никому не буду звонить", — отметил он.

Российский президент Владимир Путин со своей стороны допустил, что Москва и Вашингтон могут договориться о контроле ядерных вооружений.



Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-putin-alaska-summit-news-08-14-25?t=1755184244981
