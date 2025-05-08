У Путина рассказали, от чего будут зависеть переговоры об окончании войны

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Slava Kot
Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия на основе так называемого "перемирия" будет формировать свои шаги по войне в Украине.
Юрий Ушаков. Фото из открытых источников
Юрий Ушаков в комментарии "Первого канала" рассказал о переговорах России и США по поводу войны в Украине. По его словам, обе страны держат постоянный диалог.
По словам помощника Путина, Россия оценит трехдневное "перемирие", предложенное российским диктатором и на его основе будет формировать следующие действия по переговорам об окончании войны в Украине.
Владимир Путин объявил о "перемирии" с 8 по 10 мая. Украина не согласилась принять условия РФ и предложила режим прекращения огня на 30 дней, который можно было бы контролировать, однако такую идею отвергли в Кремле.
Несмотря на заявления Путина о "перемирии", Украина зафиксировала сотни нарушений со стороны РФ, в частности, это касается обстрелов, штурмовых действий и сброса авиабомб.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на парад российского диктатора Владимира Путина в Москве на 9 мая, куда пригласили несколько десятков иностранных лидеров.
Также "Комментарии" писали о вице-президенте США Джей Ди Венсе, который заявил, что Россия требует "слишком много" в переговорах по войне в Украине. В Кремле ответили на заявления из США.
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