У Путина рассказали, от чего будут зависеть переговоры об окончании войны

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия на основе так называемого "перемирия" будет формировать свои шаги по войне в Украине.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в комментарии "Первого канала" рассказал о переговорах России и США по поводу войны в Украине. По его словам, обе страны держат постоянный диалог.

"Контакты РФ и США по Украине и другим вопросам идут каждый день или раз в два дня", — сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, Россия оценит трехдневное "перемирие", предложенное российским диктатором и на его основе будет формировать следующие действия по переговорам об окончании войны в Украине.

"Давайте подождем, как пройдет перемирие, от этого будет многое зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов", — добавил Ушаков.

Владимир Путин объявил о "перемирии" с 8 по 10 мая. Украина не согласилась принять условия РФ и предложила режим прекращения огня на 30 дней, который можно было бы контролировать, однако такую идею отвергли в Кремле.

Несмотря на заявления Путина о "перемирии", Украина зафиксировала сотни нарушений со стороны РФ, в частности, это касается обстрелов, штурмовых действий и сброса авиабомб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на парад российского диктатора Владимира Путина в Москве на 9 мая, куда пригласили несколько десятков иностранных лидеров.

Также "Комментарии" писали о вице-президенте США Джей Ди Венсе, который заявил, что Россия требует "слишком много" в переговорах по войне в Украине. В Кремле ответили на заявления из США.