У Путина рассказали, стоит ли украинцам готовится к вторжению России 16 февраля

В Кремле считают, информационную накачку Европы относительно возможного вторжения российский войск в Украину "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе". При этом Москва считает очень плохой практикой подобное нагнетание. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента назвал панические настроения, которые охватили практически всю Европу, истерией, которая на самом деле ни на чем не основывается.

Причину панических настроений, которые распространились по всему миру, Дмитрий Песков видит в специально подготовленной информационной атакой. При этом пресс-секретарь Путина не стал говорить, кто же стоит за этой атакой. Цель этой атаки, уверен Песков, заключается в том, чтобы спровоцировать России и создать искусственную панику. В итоге напряжение возникло не только в Украине, но и распространилось практически по всей Европе.

Песков также отметил, что ситуация могла быть совсем другой. Если бы стороны научились слушать друг друга и обсуждать те вопросы, которые волнуют стороны, а в итоге получилось, что на первый план вышла истерия и безудержное желание навязать оппоненту свое мнение. Если бы через диалог удалось выработать какое-то решение, атмосфера в Европе была бы совсем другой.

По словам Дмитрия Пескова, теперь же Европе и России приходится сталкиваться с теми реалиями, которые есть.

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