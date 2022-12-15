У Путина с угрозами ответили на решение Польши признать Россию государством-спонсором терроризма

В Кремле возмутились решение Сейма Польши, который 14 декабря официально признал Россию государством-спонсором терроризма. Следовательно, в РФ заявили, что Варшава потеряла ориентиры. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, пишут российские СМИ.

Владимир Джабаров (фото из открытых источников)

"Противостояние с Россией обычно заканчивалось для Варшавы трагически", — разразился угрозами кремлевский политик, комментируя решение сейма Польши.

Кроме этого, один из путинских политиков заговорил о "разделении Польши".

"На горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Три из них они уже как-то пережили, теряя территории", — сказал российский чиновник.

Владимир Джабаров заявил, что польскому правительству нужно одуматься и намекнул, что что-то может произойти.

"Надеются на заокеанского брата". "Не понимая, что, если что-нибудь случится, им никто не поможет", — высказался российский чиновник.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что еще одна страна ЕС официально признала российский режим террористическим . Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины большинство стран мира осудили действия РФ. Часть стран признала режим в России террористическим. Теперь еще одна страна приняла соответствующее решение. В апреле Украина приняла соответствующий документ, по которому Российская Федерация признана террористическим государством, которое уничтожает украинский народ и совершает военные преступления. В мае подобный документ принял Сейм Литвы. Также к Украине и Литве присоединились Эстонцы. Их парламент под названием Рийгикогу 18 октября осудил действия РФ, а 26 октября Сенат Польши признал власть в России террористической.

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