У Путина сделали циничное заявление после ночного удара по Украине

Страна-агрессор сообщила о ночном массированном ударе по "украинским ВПК". В Кремле традиционно, как это бывает после массированных ударов по Украине, цинично заявили, что "все объекты поражены". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Минобороны России заявило, что ночью нанесло групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по "предприятиям военно-промышленного комплекса" Украины.

По данным страны-агрессора, атака была направлена якобы на заводы по производству комплектующих для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ведомстве утверждают, что "цель удара достигнута, все предназначенные объекты поражены".

Однако такое заявление звучит цинично на фоне масштабных разрушений гражданской инфраструктуры Украины и заявлений о "высокой точности" ударов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 26 июля российские террористические войска нанесли очередной комбинированный удар по территории Украины. Под огнем оказались Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. Об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что были задействованы ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал сразу несколько регионов на востоке и в центре страны. Пострадали мирные жители – есть погибшие и раненые. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Днепр и область. В итоге подтверждена гибель двоих людей, еще пятеро пострадавших. Возникли большие пожары, много повреждений. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



