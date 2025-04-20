У Путина сделали новое заявление о "пасхальном перемирии"

Российский диктатор Владимир Путин не принимал решения о продолжении так называемого "пасхального перемирия". О новой позиции Кремля сказал его спикер Владимир Путин (фото из открытых источников) Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. "Путин не давал команды по продолжению пасхального перемирия", — отметил Песков. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вместо "режима тишины", которую обещал Владимир Путин в 30-часовом "пасхальном перемирии", наоборот, увеличила интенсивность боевых действий. Владимир Зеленский, ссылаясь на доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил о ситуации с так называемым "пасхальным перемирием" Путина по состоянию на 12:00 20 апреля. По словам президента, Россия нарушает свое же "перемирие". Владимир Зеленский, ссылаясь на доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил о ситуации с так называемым "пасхальным перемирием" Путина по состоянию на 12:00 20 апреля. По словам президента, Россия нарушает свое же "перемирие".





"Несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе – только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии", — сообщил Зеленский.

По его словам, наиболее активные действия армии РФ происходят на Покровском и Северском направлениях. В целом с 00:00 до 12:00 10 апреля произошло 26 российских штурмовых действий.



В итоге Зеленский призвал давить на Россию, чтобы Путин пошел на полное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней после Пасхи.

Также Институт изучения войны объяснил, почему Путин предложил "пасхальное перемирие".



