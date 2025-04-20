У Путина сделали новое заявление о "пасхальном перемирии"

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Лиля Воробьева
Российский диктатор Владимир Путин не принимал решения о продолжении так называемого "пасхального перемирия". О новой позиции Кремля сказал его спикер
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вместо "режима тишины", которую обещал Владимир Путин в 30-часовом "пасхальном перемирии", наоборот, увеличила интенсивность боевых действий.Владимир Зеленский, ссылаясь на доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил о ситуации с так называемым "пасхальным перемирием" Путина по состоянию на 12:00 20 апреля. По словам президента, Россия нарушает свое же "перемирие".
Также Институт изучения войны объяснил, почему Путин предложил "пасхальное перемирие".
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