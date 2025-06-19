Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о подготовке к новому этапу переговорного процесса с украинской стороной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Как утверждает представитель Кремля, на следующей неделе должны быть определены сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной. По его словам, продолжается активное обсуждение даты встречи между сторонами.

"Дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе", – сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России готовы к переговорам : назвали дату, когда ждут представителей Украины в Стамбуле. Российская делегация намерена прибыть в турецкий Стамбул после 22 июня для "продолжения переговоров" с Украиной. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"После 22 июня наша делегация, которая была утверждена решением президента (Владимир Путин, диктатор России, — ред.), будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", — заявила представитель МИД.

По ее словам, в рамках третьего раунда переговоров российская делегация планирует обсудить украинский и российский меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новые безумные заявления о войне против Украины. Президент России Владимир Путин снова сделал ряд манипулятивных заявлений по поводу войны, которую Россия ведет против Украины.

Как передает российское государственное агентство ТАСС, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин провел встречу с представителями зарубежных СМИ. Он заявил, что необходимо не просто "урегулировать конфликт", а найти такое решение, которое будет долговременным. Путин также попытался оправдать длительную оккупацию частей территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы имели законные основания для отделения, при этом он сослался на пример Косово. Что касается Крыма, Путин сказал, что дело не в "аннексии", а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Киеве в 2014 году.

