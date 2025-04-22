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У Путина сделали новое заявление о содержании мирного плана Трампа по Украине

Песков отметил, что Россия продолжает работать с американской стороной

сегодня, 18:28
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Лиля Воробьева

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ознакомлен с деталями мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. Как сообщают российские СМИ, он подчеркнул, что даже в случае наличия такой информации Москва не стала бы разглашать ее публично.

У Путина сделали новое заявление о содержании мирного плана Трампа по Украине

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Мы продолжаем нашу работу и с американцами. Работают все наши каналы, те, которые есть для контактов", — отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Кремль не намерен устанавливать жесткие временные рамки для мирного урегулирования.

В ответ на вопросы журналистов о содержании предложенного Трампом мирного плана, Песков подчеркнул, что в Кремле пока не ознакомлены с его деталями.

"Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", — заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Виткофф снова едет в МосквуНа этой неделе Москва готовится к очередному визиту специального представителя президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа. Информацию об ожидании визита подтвердил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

На вопрос журналистов о возможном приезде американского дипломата Ушаков ответил коротко: "Ждем". Официальные детали визита пока не обнародованы. По предварительным предположениям, переговоры могут касаться прекращения огня в Украине и перспектив восстановления дипломатических отношений между США и Россией. Ранее сообщалось, что Уиткофф уже встречался с Владимиром Путиным, во время которых эти темы также поднимались.

 



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