У Путина сделали новое заявление о содержании мирного плана Трампа по Украине

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Лиля Воробьева
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ознакомлен с деталями мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. Как сообщают российские СМИ, он подчеркнул, что даже в случае наличия такой информации Москва не стала бы разглашать ее публично.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Кремль не намерен устанавливать жесткие временные рамки для мирного урегулирования.
В ответ на вопросы журналистов о содержании предложенного Трампом мирного плана, Песков подчеркнул, что в Кремле пока не ознакомлены с его деталями.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Виткофф снова едет в Москву. На этой неделе Москва готовится к очередному визиту специального представителя президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа. Информацию об ожидании визита подтвердил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.
На вопрос журналистов о возможном приезде американского дипломата Ушаков ответил коротко: "Ждем". Официальные детали визита пока не обнародованы. По предварительным предположениям, переговоры могут касаться прекращения огня в Украине и перспектив восстановления дипломатических отношений между США и Россией. Ранее сообщалось, что Уиткофф уже встречался с Владимиром Путиным, во время которых эти темы также поднимались.
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